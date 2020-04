Covid-19, Basket: annullati i campionati di A/1 e A/2

Sono stati annullati i Campionati di A/1 e A/2 di basket maschile per l’emergenza Coronavirus. Lo ha deciso il presidente della FIP, la Federazione Italiana di Pallacanestro, Gianni Petrucci, dopo una riunione in video conferenza col presidente della Lega Basket Umberto Gandini e con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. In A/1 lo scudetto non sarà assegnato. Sono state bloccate le retrocessioni in A/2 e le promozioni dall’A/2 in A/1.Se qualche squadra non riuscisse per la prossima stagione ad iscriversi in A/1 o in A/2 di basket maschile, è probabile che il numero delle squadre che parteciperanno a questi due tornei venga ridotto. La Fip dovrà decidere presto le squadre Italiane che parteciperanno nella prossima stagione alle Coppe Europee di basket maschile. Gianni Petrucci ha deciso di concludere in anticipo questa stagione, che doveva terminare a Giugno, perché non ci sono le condizioni necessarie per il Covid 19, per garantire la sicurezza e tutelare la salute di giocatori, allenatori giornalisti e spettatori.