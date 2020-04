Coronavirus: quasi settantamila vittime nel mondo

ROMA - Sono quasi settantamila le persone che hanno perso la vita nel mondo a causa del nuovo coronavirus. A renderlo noto la, che parla di 69.498 vittime per il Covid-19. Sono invece più di un milione, ovvero 1.275.542, le persone contagiate. Gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di casi, l'Italia quello con il numero più alto di vittime. Per quanto riguarda le guarigioni, sono 262.985 le persone guarite dal Covid-19.. Sono più di mille e duecento le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti a causa del Covid-19. Lo rende noto la Johns Hopkins University, aggiornando a 9.643 il numero dei morti. Sono invece 337.620 le persone contagiate dal coronavirus negli Stati Uniti. "Nei prossimi giorni ci sarà il picco della pandemia negli Usa": lo ha detto il presidente americano Donald Trump, affermando come "negli Stati Uniti abbiamo condotto oltre 1,6 milioni di test per il coronavirus, più di ogni altro Paese".