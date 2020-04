- Nella Top 12, la Serie A di Rugby maschile, il Valorugby di Reggio Emilia taglierà gli stipendi del 25% ai giocatori da Aprile a Giugno, per tre mesi per il Covid 19. Lo ha comunicato la società emiliana. Il capitano del Valorugby di Reggio Emilia Dario Chistolini ha dichiarato:”Vogliamo aiutare la società a risolvere i problemi economici che derivano dall’emergenza Coronavirus, è doveroso collaborare per aiutare il Valorugby di Reggio Emilia”.La società è soddisfatta dell’accordo raggiunto con i suoi giocatori. Il Campionato è stato annullato a Marzo per il Covid 19. Il Valorugby Reggio Emilia nel periodo in cui la Federazione ha deciso l’annullamento della Top 12 era secondo in classifica con 44 punti insieme al Calvisano e alle Fiamme Oro Roma. Primo era il Rovigo a 51 punti.