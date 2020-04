Covid 19: annullati i Mondiali di Pattinaggio

di FRANCESCO LOIACONO - Sono stati cancellati i Mondiali di pattinaggio artistico maschili e femminili per l’emergenza Coronavirus. Lo ha deciso l’ISU, l’International Skating Union, la Federazione Internazionale di pattinaggio. Si dovevano svolgere ad Aprile a Seoul in Corea del Sud. Annullati i Mondiali di figura che dovevano disputarsi a Montreal in Canada a Maggio.





Cancellati i Mondiali di pattinaggio sincronizzato, in programma a Giugno a Lake Placid negli Stati Uniti d’America. Si disputavano sempre, ogni anno, dal 1946. Si svolgeranno tutti nel 2021. In questa stagione non ci sono le condizioni necessarie per tutelare la salute di pattinatori, pattinatrici giornalisti e spettatori.