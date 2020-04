Newcastle, la società vicino al cambio di proprietà

L’attuale proprietario del Newcastle è Mike Ashley che guida la società inglese dal 2007. Il fondo saudita che è molto vicino all’acquisto del Newcastle è rappresentato dal principe Mohammed Bin Salman. Il progetto dei sauditi è molto ambizioso. Allegri è a libro paga da parte della Juventus, per cui la società bianconera gli sta pagando lo stipendio poiché il contratto scade il 30 Giugno del 2020, se fosse scelto, sarebbe libero di firmare col Newcastle dall’1 Luglio.

Il Newcastle, squadra di calcio della Premier League, la Serie A dell’Inghilterra è vicinissimo al cambio di proprietà. Entro la fine di aprile dovrebbe essere acquistato da un fondo saudita per l’80% di quote, per 400 milioni di Euro. Benitez potrebbe essere il nuovo allenatore per la prossima stagione, in alternativa ci sarebbe Massimiliano Allegri, l’ex tecnico della Juventus.