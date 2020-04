Il torneo di tennis maschile di Kitzbuhel in Austria è stato annullato per l’emergenza Coronavirus. Si doveva disputare dal 25 Luglio all’11 Agosto. Il governo austriaco ha annullato gli eventi sportivi fino al 31 Agosto. Queste decisioni sono state prese perché non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per tutelare la salute di tennisti, allenatori giornalisti e spettatori.Non si può giocare a tennis nemmeno a porte chiuse per evitare che vicino agli impianti dove si svolgono i tornei, si possano creare assembramenti di persone che porterebbero in questo modo alla diffusione del Covid 19. A Settembre o a Ottobre, forse si recupereranno gli Internazionali d’Italia di Roma, e i tornei di Montecarlo e Madrid che sono stati rinviati per l’emergenza Coronavirus. Tutto però dipenderà dagli sviluppi del Covid 19.