Milano: Brera Design District presenta la nuova piattaforma

Un progetto di comunicazione dedicato al vivere e condividere il distretto 365 giorni l’anno tra design, lifestyle, food, arte e cultura. Studiolabo, autore e ideatore dei brand Brera Design District e Fuorisalone.it, presenta la nuova piattaformapensata per la promozione e la valorizzazione delle realtà commerciali e culturali più rappresentative del distretto di Brera. Nonostante l’emergenza COVID-19 stia mettendo in difficoltà il mondo intero, Studiolabo guarda al futuro e investe nello sviluppo di un nuovo progetto con l’obiettivo di realizzare un racconto del luogo, uno strumento virtuale per fare rete, un modo diverso di comunicare e promuovere l’anima del distretto, a maggior ragione ora che quei luoghi non possono essere vissuti.Il progetto nasce con l’intenzione di promuovere le realtà commerciali più rappresentative del distretto, attraverso il racconto dei brand, dei luoghi e delle persone che lo abitano e lo rappresentano nel quotidiano, con un taglio editoriale basato sul concetto di conoscenza ed esplorazione che punti a rafforzare il senso di appartenenza, l’identità culturale e commerciale del luogo, rivolgendosi sempre di più ad un pubblico internazionale.L’idea è quella di stimolare curiosità e definire un “DNA di Brera”, attraverso uno storytelling definito Brera Experience che promuove le due dimensioni identitarie del nostro progetto: territorio e design.si concretizza attraverso la piattaforma web di Brera Design District che promuove gli eventi e i format curati da Studiolabo (Design Week, Design Days, Design Apartment e Brera Location) e include due nuove sezioni:Discover, interamente dedicata alla mappatura e alla promozione delle realtà commerciali del distretto che include i seguenti cluster: Design Showroom, Lifestyle, Food&Drink, Arts&Culture e People&Stories;Work&Stay dedicata al mondo dell’ospitalità che prevede le categorie Hotel, Coworking e Serviced Apartments.In un secondo momento saranno attivate anche un'agenda eventi e news che supporterà l'attività fisica delle realtà presenti sul territorio con un calendario dedicato, e una mappa dalla quale si potranno organizzare e condividere i propri percorsi e visite ai luoghi.