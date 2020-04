Covid-19, Basket: i tesserati si tagliano gli ingaggi del 20%

Il basket taglia gli ingaggi per l’emergenza Coronavirus. La Lega Basket la GIBA, Associazione Giocatori e l’USAP, l’Unione Allenatori hanno raggiunto l’accordo per tagliare gli ingaggi del 20% per i tesserati che guadagnano più di 50 mila Euro all’anno. Chi percepisce di meno si taglierà gli ingaggi del 10%.Questo dopo l’annullamento dei Campionati di A/1 e A/2 maschile per il Covid 19. Presto la Fip, la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket dovranno riunirsi in video conferenza per stabilire le date della prossima stagione. Prima però si dovranno avere le garanzie di sicurezza necessarie per tutelare la salute dei cestisti, allenatori giornalisti e spettatori. Questo sarà possibile quando l’emergenza Covid 19 si risolverà in modo totale o almeno quasi definitivo.