Covid-19, Borraccino: "bene l'ordinanza del presidente Emiliano per gli stabilimenti balneari e i parchi acquatici"

BARI - Firmata ieri sera dal Presidente Emiliano l'ordinanza che consente, sul territorio regionale, l'accesso ai parchi acquatici, agli stabilimenti balneari e alle zone marittime demaniali ai titolari, al personale dipendente o a terzi delegati, esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge, senza esclusione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi possano essere svolti all'interno dell'area in concessione, osservando ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio del Covid-19 negli ambienti di lavoro. Così in una nota l'assessore allo Sviluppo economicoL’ordinanza, che ha validità fino al 3 maggio, previa comunicazione al Prefetto, si inserisce tra le disposizioni applicative sul territorio regionale del DPCM del 10 aprile 2020, sulle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus.La Puglia - spiega Borraccino - prepara la ripartenza pensando alla fase 2, accogliendo le giuste sollecitazioni delle associazioni datoriali, dei tanti imprenditori e dei collaboratori del settore turistico-ricettivo, che ci hanno esternato le loro giuste problematiche e che ora potranno così avviare i lavori di sistemazione e allestimento delle spiagge e degli stabilimenti in vista, si spera, dell’inizio delle stagione balneare. Ci auguriamo di mettere alle spalle al più presto l’emergenza e poter garantire la ripresa di tutte le attività economiche della nostra regione, conclude Borraccino.