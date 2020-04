Giro d'Italia dal 3 al 25 ottobre 2020

A seguito della pandemia che ha provocato il rinvio di numerose "classiche" del ciclismo, l'Unione ciclistica internazionale è al lavoro per ridefinire il calendario del 2020. Al posticipo del Tour de France, in programma non più a luglio ma dal 29 agosto al 20 settembre, seguirebbero (il condizionale è d'obbligo per l'attesa dell'ufficializzazione) quello della Vuelta programmato dal 24 ottobre al 15 novembre, anziché dal 14 agosto al 6 settembre e del Giro d'Italia.Quest'ultimo, previsto dal 9 al 31 maggio 2020, dovrebbe essere posticipato dal 3 al 25 ottobre, sempre con il medesimo percorso. Restano da definire per il 2020 le date relative alla Milano-Sanremo e al Giro di Lombardia. L'unica certezza riguarda i Mondiali su strada già programmati dal 20 al 27 settembre ad Aigle, in Svizzera.