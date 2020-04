Covid-19, IRBM: ''Vaccino a ottobre, traguardo ambizioso ma buoni risultati''

ROMA - "Il recente accordo tra lo Jenner Institute, l'Universita' di Oxford e AstraZeneca e' molto importante per l'accelerazione e lo sviluppo internazionale del vaccino contro il Covid-19.



AstraZeneca e' una multinazionale che possiede una grande rete di distribuzione, una grande capacita' di sviluppo e anche di produzione. Per questo ci congratuliamo con lo Jenner Institute e l'Universita' di Oxford per avere avuto la possibilita' di concludere questo accordo che non e' importante solo per il progetto in se', ma per tutta la comunita'". Cosi' Matteo Liguori, ad dell'Irbm, commenta all'agenzia Dire via Skype l'accordo internazionale siglato nelle ultime ore.





"Questo perche' - prosegue Liguori - come gia' dichiarato dalla Oxford University, si prevede di operare secondo un modello senza profitto durante il periodo della pandemia e questo nobilita ancora di piu' questa intesa appena raggiunta".