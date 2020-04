Lo scudetto è stato assegnato al Boca Juniors che era primo in classifica fino a Marzo. Parteciperanno alla Coppa Libertadores il Boca Juniors, il River Plate il Racing e l’Argentinos Juniors. Disputeranno la Coppa Sudamericana il Velez Sarsfield, il San Lorenzo de Almagro, il Newell’s Talleres il Defensa Justicia e il Lanus. Sono state bloccate le retrocessioni in Serie B. Il prossimo Campionato di Serie A in Argentina inizierà a Gennaio 2021.

Annullato in Argentina il Campionato di calcio di Serie A per il Covid 19. Lo hanno deciso in una riunione in video conferenza la Federcalcio Argentina, l’AFA, e la Lega di Serie A di Buenos Aires dopo che il governo Argentino ha sospeso tutti gli eventi sportivi a tempo indeterminato. Il torneo era stato fermato a Marzo per l’emergenza Coronavirus.