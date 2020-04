E’ stato annullato il torneo WTA di tennis donne di Berlino in Germania per l’emergenza Coronavirus. Si doveva svolgere dal 12 al 20 Giugno. Non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per tutelare le tenniste, gli allenatori e i giornalisti.. Non si può giocare nemmeno a porte chiuse perché fuori dell’impianto che ospita il torneo ci potrebbero essere numerose persone, per cui sarebbe molto difficile evitare i rischi del sovraffollamento e la possibile diffusione dei contagi del Covid 19.I biglietti saranno rimborsati dalla WTA o dalla Federazione di tennis tedesca. Il torneo si disputerà nel 2021, il prossimo anno. La campionessa di tennis tedesca Steffi Graff che si è ritirata il 13 Agosto 1999, ha vinto per nove volte nella sua carriera il torneo di Berlino. Vinse anche i quattro tornei del Grande Slam cioè a Parigi Londra Roma e a Melbourne, la Federation Cup e la medaglia d’oro alle Olimpiadi.