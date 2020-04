Covid-19, Tennis: annullato il torneo juniores Under 18 di Firenze

E’ stato annullato il torneo juniores Under 18 di tennis maschile e femminile di Firenze in Toscana per l’emergenza Coronavirus. Si doveva disputare ad Aprile. Nel 2019 vinse tra gli uomini Filippo Moroni e tra le donne la slovena Pia Lovric. Annullato anche il torneo juniores Under 18 di tennis maschile e femminile di Santa Croce sull’Arno in provincia di Pisa in Toscana.Si doveva svolgere l’11 Maggio. Nel 2019 tra gli uomini vinse il danese Holger Vitus Nodskovrune e tra le donne ottenne il successo la russa Diana Shnaider. Questi due tornei si disputeranno nel 2021. L’ITF, l’International Tennis Federation, che organizza i due eventi, li ha cancellati per questa stagione, per tutelare la salute e garantire la sicurezza di tennisti, tenniste giornalisti e spettatori.