Covid-19, Vela: annullata la regata Palermo Montecarlo

(Credits - Carloni - Raspar)

Annullata per l’emergenza Coronavirus la sedicesima edizione della regata di vela maschile Palermo Montecarlo. L’evento si doveva svolgere ad agosto. Lo ha deciso il presidente del Circolo della Vela di Sicilia Agostino Randazzo il quale ha dichiarato:” Siamo dispiaciuti, ma vista la gravissima situazione che si è creata per il Covid 19, che non ci permette di organizzare nelle migliori condizioni di sicurezza questo evento, abbiamo scelto di annullare questa regata''.Il nostro pensiero va a medici, infermieri e operatori sanitari impegnati in prima linea per il Coronavirus, in questo momento la priorità è risolvere questa difficilissima situazione”. La regata si disputerà ad Agosto 2021.