Criscitiello sorteggia il Bari in B

Al termine della giornata che ha ufficializzato l'esposto della SSC Bari per poter scongiurare il sorteggio quale criterio che potrebbe definire le promozioni in B, lo stesso è stato simulato all'interno della trasmissione Sportitalia Mercato. Complice l'ospitata di Francesco Ghirelli, Michele Criscitiello ha applicato quel metodo che, associato al cognome del presidente della Lega Pro, sta facendo discutere sia fra gli addetti ai lavori del calcio italiano che fra i tifosi.E il conduttore della stessa, dall'urna preparata con tutti i parametri stabiliti dalla Lega Pro a inizio stagione, ha estratto quale finalista e vincitrice della fase finale dei play off niente poco di meno che il Bari. Pur con un pizzico di imbarazzo per la contemporanea presenza di Eziolino Capuano (allenatore dell'Avellino, squadra particolarmente cara al conduttore per le sue origini irpine e che ha successivamente estratto), Criscitiello da buon giornalista non è mancato nel sostenere che, quanto a investimenti effettuati per la Serie C 2019-20, il Bari merita la cadetteria.Dunque una ragione in più che indurrebbe il direttivo di Lega Pro a ritirare la proposta del sorteggio per i danni economici che produrrebbe al club biancorosso nel caso in cui se fosse realmente quanto indecentemente accettata dalla Figc nel Consiglio Federale convocato per lunedì 4 maggio 2020.