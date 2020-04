- Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, è preoccupato per l'avvio della Fase 2, ed affida il suo pensiero su Facebook, avvertendo i baresi che i contagi del coronavirus non si fermeranno dopo il 4 maggio, ma solo quando verrà messa a punto un vaccino.Sulle misure da attuare dal Governo Decaro, che è anche Presidente dell'Anci, ha chiesto all'Esecutivo di creare delle linee guida per aziende e cantieri, sulle distanze, sull'utilizzo di guanti, mascherine, termoscanner e test sierologici.Infine, Decaro invita i propri concittadini ad essere "più cauti" e di continuare a "rinunciare ad un pezzo di libertà adesso per tornare a vivere più forti dopo".