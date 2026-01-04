Allerta meteo in Puglia: piogge, temporali e vento forte da stanotte

BARI – Scatta l’allerta meteo a partire dalla mezzanotte di lunedì 5 gennaio 2026 e per le successive 18 ore. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi da deboli a puntualmente moderati.

Attesi anche venti meridionali localmente forti, con raffiche di burrasca soprattutto sulla Puglia meridionale.

La Protezione civile ha diramato allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su Puglia centrale adriatica, Puglia centrale bradanica e bacini del Lato e del Lenne, e allerta gialla per rischio vento su Puglia centrale adriatica e bacini del Lato e del Lenne.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti, attenzione alle raffiche di vento e alle possibili criticità idrogeologiche, in particolare nelle aree più esposte.