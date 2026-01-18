Tragedia sulla strada tra Altamura e Laterza: si aggrava bilancio, muore la 25enne Cecilia Bigi dopo il fratello Antonio

– Sale adel grave incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 41, che collega Altamura a Laterza. Oltre al fratello, deceduto sul colpo, ha perso la vita anche la sorella, trasportata in condizioni disperate al Policlinico di Bari, dove è deceduta in Rianimazione.

I due viaggiavano a bordo di un Suv che, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito di strada. Il gruppo stava rientrando ad Altamura dopo una serata. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Restano gravi le condizioni di uno dei tre feriti, ricoverato in coma al Miulli di Acquaviva delle Fonti. Gli altri due feriti sono attualmente in cura presso l’Ospedale della Murgia.

Le autorità stanno proseguendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.