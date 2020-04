VERONA — Un cittadino bosniaco di 59 anni, che doveva scontare ai domiciliari un residuo di pena per reati contro il patrimonio, ha chiesto di tornare in carcere, pur di non stare con la famiglia costretta a casa dalle restrizioni per il Coronavirus. L’uomo, in Italia senza fissa dimora, era ristretto nell’abitazione dei familiari a Villa Bartolomea (Verona).