Sono arrivati oggi in Puglia i seguenti materiali per emergenza Covid-19, con voli di aerei Spartan dell’Aeronautica e Piaggio P180 Avanti a cura del Dipartimento della Protezione civile nazionale, per le esigenze della Regione: 33mila tamponi e reagenti (su richiesta diretta della Protezione civile regionale), 10mila mascherine FFP3, 46mila bende tipo “montrasio” (non DPI), 136mila mascherine chirurgiche, 34mila mascherine Ffp 2.