Effetto coronavirus e ambiente: scimmie invadono hotel e approfittano di una piscina per fare i tuffi e il bagno

ROMA - Mentre il mondo è quasi fermo a causa del Covid 19, la natura pare riguadagnare i suoi spazi. Gli animali selvatici, in particolare, meno disturbati dalle attività umane, in questi giorni si prendono maggiori libertà. Molte emittenti televisive hanno documentato l’arrivo di branchi di animali nei posti più impensati in diverse città che hanno subito una vera e propria invasione di animali selvatici come orsi, alci, cervi, puma, cinghiali, uccelli.Ci sono sempre più persone che hanno avuto la possibilità di vedere animali proverbialmente molto schivi dove non ce li si aspetterebbe. Ad esempio, a Mumbai, in India numerose scimmie sono state avvistate e filmate mentre fanno i tuffi e il relativo bagno nella piscina di un complesso residenziale. Un'insolita visione di un un'animale abituato alla foresta che raramente si avvicina alle abitazioni con estremo sospetto mentre in questo caso appare tranquillo ed indisturbato.E vista la velocità con cui gli animali si abituano alle nuove situazioni bisognerà prestare particolare attenzione a loro nel momento in cui riprenderanno le attività umane. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, un video che documenta un evento che conferma che la natura quando può si riappropria degli spazi.