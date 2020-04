BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. E' prevista la possibilità dal tardo pomeriggio di oggi, martedi’ 14 aprile 2020 e per le successive 12 – 18 ore di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulla campania, in estensione a Puglia , Basilicata e Calabria. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.E' inoltre prevista la possibilita’ dalle ore 18,00 odierne e per le successive 30 ore di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali. Con possibili mareggiate lungo le coste esposte su tutta la Puglia.Pertanto dalle ore 18,00 odierne e per le successive 30 ore e' prevista allerta gialla per rischio vento localizzato su tutta la regione.