Emergenza Covid-19: infermieri del Lastaria ospitati in hotel a Lucera

FOGGIA - Tre infermieri hanno appena avviato il loro rapporto di lavoro con ‘Lastaria’ e vengono tutti da fuori regione: uno di Roma, l’altro di Frosinone e una donna dalla Campania. Sono venuti in Puglia, a Foggia, per dare una mano nell'emergenza Covid-19 e si uniscono alla schiera di personale che in questi mesi sta affrontando turni massacranti per assistere i malati: Foggia rimane la zona più colpita dai casi di contagio (se si esclude Bari in proporzione alla popolazione) con 405 nella provincia e 3 decessi accertati ieri su 5 totali (33 dall'inizio dell’emergenza) e quindi con una elevata necessità di avere rinforzi per fronteggiare la pandemia.La rete della solidarietà arriva anche qui: il responsabile dell’albergo ‘Federico II’ di Lucera, Alessandro Circelli, ha dato fin da subito la sua disponibilità ad ospitare il personale qualora ce ne fosse stato bisogno e così è stato."Ho subito messo a disposizione la struttura – dice Circelli – per aiutare l’ospedale e rendere più agevole il lavoro di tutti. Ci adoperiamo con i mezzi che abbiamo: al momento ospitiamo i tre infermieri arrivati ieri a Foggia ma possiamo ospitarne altri se ce ne fosse bisogno>. L’organizzazione e la sicurezza vale anche in questi luoghi, naturalmente, e il titolare tiene a far sapere che mai come in questo momento le operazioni di pulizia sono più severe che mai.