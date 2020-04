Il Governatore della Puglia, Michele Emiliano, è intervenuto a Mattino Cinque per parlare dell'estate pugliese nonostante il Coronavirus. Emiliano, infatti, per rilanciare l'economia della Regione spera di poter contare sulla collaborazione degli imprenditori balneari per affidare loro anche le spiagge pubbliche e poter 'disciplinare' l'utilizzo delle stesse, garantendone agli avventori l'utilizzo e regolandone gli accessi con la supervisione degli elicotteri.Su questo punto, infatti, il Governatore Emiliano ha dichiarato: "Per noi la questione del mare può essere un'occasione importante per rilanciare il turismo perché abbiamo la possibilità di distanziare bene tutti gli insediamenti. Anche la nostra rete alberghiera è fatta di migliaia di masserie, case, b&b che separano le persone. Quindi, in teoria la Puglia è fruibile questa estate e può dare una boccata d'ossigeno alla nostra economia".