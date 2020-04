Entro fine maggio 4 mln di test sierologici Abbott

ROMA — "Entro fine maggio la Abbott conta di distribuire in Italia 4 milioni di test". Lo comunica proprio l'azienda farmaceutica statunitense vincitrice del bando indetto dal governo per la fornitura di test sierologici in Italia nell'ambito dell'emergenza coronavirus. "Il nuovo test ha dimostrato specificità e sensibilità superiori al 99 per cento 14 giorni o più dopo l'insorgenza dei sintomi", spiega la Abbott annunciando che in un migliaio di laboratori di tutta Italia sarà possibile analizzare fino a 200 test per ora.