NAPOLI - Uno sciame sismico è iniziato alle 4,16 nell'area flegrea, in provincia di Napoli, protraendosi fino alle 7,23 con 22 eventi registrati. Tre le scosse di terremoto avvertite da buona parte della popolazione sorpresa nel sonno: la prima, alle 4,16, di magnitudo 2,0, la seconda, alle 4,41, di magnitudo 2,5 e la terza la più intensa, alle 4.59, di magnitudo 3,1.Quest'ultimo evento, tra i più forti negli ultimi sei mesi, avvertito anche nell'area occidentale di Napoli, nella zona di Agnano Pisciarelli e su tutto il territorio di Pozzuoli, soprattutto in zona Solfatara fino a Quarto, ha portato molta gente in strada per la paura.Al momento non si registrano danni a persone e cose, ma è stata allertata la Protezione Civile comunale che sta eseguendo controlli e verifiche.