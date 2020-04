Fragola, ingrediente dei cocktail da preparare a casa con le ricette dei bartender

Mario Esposito, bar manager, propone:



STRAWBERRY VENEZIANO

Ingredienti:



50 ml di Aperol infuso alle fragole

90 ml di prosecco





Procedimento per Aperol infuso alle fragole: lavare 200 gr di fragole mature, metterle in infusione nell’Aperol per circa 3 giorni in un barattolo di vetro. Trascorsi i 3 giorni, filtrare il tutto.



Procedimento per la realizzazione dello Strawberry Veneziano: in bicchiere da vino mettere 6 cubetti di ghiaccio, 50 ml di Aperol infuso alle fragole, 90 ml di prosecco e un top di acqua minerale. Decorare con una fragola e 2 foglie di basilico.



Concedersi uno speciale momento di relax anche a casa? Magari sorseggiando un cocktail fresco e gustoso che inviti a sognare l’estate e la libertà? Si può, con i consigli di due bartender specializzati che condividono l’arte della mixology proponendo due ricette tutte da sperimentare. Colorati, dolci, fruttati e con un pizzico di creativà, portano in scena il frutto di stagione più amato: la fragola! Ecco qualche semplice passo per reinventarsi chef de bar anche nel proprio salotto, nell’attesa di poter tornare a gustare un drink a bordo piscina, tra panorami mozzafiato e coccole di benessere.Andrea Ciavarro propone:Ingredienti:6 cl di rum Bacardi carta bianca3 fragole fresche1 baccello di vaniglia2/3 rametti di menta2 cucchiaini di zucchero di canna biancomezzo limeacqua di seltzPreparazione: aprire il baccello di vaniglia e metterlo in infusione con il rum per 5 minuti circa direttamente in un bicchiere da long drink, aggiungere le fragole, lo zucchero e il lime a pezzetti e pestare; aggiungere 6 foglioline di menta e pestare delicatamente, riempire il bicchiere con ghiaccio tritato, mescolare, aggiungere l’acqua di seltz, mescolare, decorare con un ciuffo di menta e una fragola fresca e servire.