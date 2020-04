Covid-19: Esselunga lancia 'la spesa solidale'

L’emergenza in corso ha colpito duramente il tessuto sociale, mettendo in difficoltà milioni di famiglie. Per questo Esselunga ha deciso, grazie alla collaborazione con Caritas Italiana, di dare un ulteriore segnale di vicinanza al territorio con il sostegno dei propri clienti.Grazie al contributo di 1.000 punti Fìdaty, i 5,5 milioni di clienti che aderiscono al programma Fìdaty potranno sostenere il progetto “Spesa Solidale” direttamente in cassa oppure online, su sito e app, consentendo a Esselunga di donare ai più bisognosi beni di prima necessità per un valore di 15 euro.I prodotti verranno distribuiti sul territorio in relazione alle donazioni effettuate in ogni singolo negozio e consegnati alla rete delle Caritas diocesane presenti in tutta Italia che, attraverso il circuito degli empori solidali e dei servizi di distribuzione a livello diocesano e parrocchiale, provvederanno a metterli a disposizione delle famiglie più in difficoltà. L’iniziativa sarà attiva fino a metà ottobre 2020.Il progetto “Spesa Solidale” rientra in un vasto piano di aiuti avviato da Esselunga per la comunità fin dall’inizio dell’emergenza in corso, per dare un segnale tangibile della propria vicinanza al territorio. Tra questi la donazione di 3,7 milioni di euro agli ospedali e agli enti di ricerca in Italia impegnati in prima linea, di cui 1,2 milioni raccolti proprio grazie al sostegno dei clienti.