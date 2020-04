In Francia il sindacato calciatori è contrario a riprendere il Campionato di Serie A la Ligue One, che è sospeso per il Covid 19. Il co-presidente dell’UNFP, il sindacato calciatori francese, Silvain Kastendeuch ha dichiarato:” Il calcio non deve avere la precedenza sulla salute. Riprendere in questo difficile momento è pericoloso. Pensiamo a programmare la prossima stagione.Non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per tutelare la salute dei calciatori”. La Lega Calcio di Serie A della Francia ha comunicato che se l’emergenza Coronavirus lo consentirà, il campionato potrà riprendere perché la commissione medica elaborerà un protocollo sanitario speciale. Dipenderà dagli sviluppi del Covid 19.