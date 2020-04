Covid-19: la Roma taglia gli stipendi ai calciatori per 4 mesi

(Credits - Official AS ROMA)

In Serie A i calciatori della Roma si tagliano gli stipendi per 4 mesi, da Marzo a Giugno per il Covid 19. Lo ha comunicato la società giallorossa. Il tecnico Paulo Fonseca e i suoi collaboratori si ridurranno gli ingaggi da Marzo a Giugno. L’intesa raggiunta tra i giocatori, Fonseca e la Roma aiuterà la società a risolvere il problema della crisi economica, che si è concretizzata con i mancati incassi delle partite non disputate per l’emergenza Coronavirus.I dirigenti della Roma per agevolare la società giallorossa, si taglieranno gli stipendi per 4 mesi. I calciatori della squadra capitolina, l’allenatore Fonseca e il suo staff hanno deciso di pagare trecento dipendenti della Roma che non sono tesserati, messi in cassa integrazione a Marzo dopo la sospensione del torneo per il Covid 19. Se il campionato riprenderà alla fine di Maggio o a Giugno, gli accordi raggiunti per il taglio degli stipendi saranno rinegoziati. Dipenderà dagli sviluppi del Coronavirus.