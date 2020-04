H-Casa contro il Coronavirus

La Regione Puglia, insieme ad Aress, ha creato la piattaforma web H-Casa allo scopo di poter stare più vicini ai malati Covid che si trovano nelle loro abitazioni. L'app dà la possibilità al paziente di poter effettuare una auto-diagnosi, tramite un questionario che verrà visionato dal medico di base, mentre la piattaforma è utile agli operatori sanitari per il monitoraggio del quadro clinico, con la possibilità in caso di necessità di programmare eventuali interventi domiciliari di supporto specializzato (tampone, farmaci e ausili), oltre alla discussione collegiale dei specialisti sullo specifico caso.Soddisfatto il Governatore della Puglia Michele Emiliano, che commenta così: "Questo sistema, nato per l'emergenza, ci consentirà di essere più vicini ai pugliesi grazie all'innovazione tecnologica e potrà essere utilizzato in futuro anche per le patologie Non-Covid. A testarlo per la prima settimana saranno i cittadini più fragili, malati rari e pazienti oncologici"