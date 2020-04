Azzolina: "In classe quando quadro epidemiologico lo consentirà"

ROMA — “Come ho più volte ribadito, la salvaguardia dei nostri ragazzi e del loro futuro rappresenta una priorità fondamentale e ineludibile. Il Paese ha fatto sforzi importanti in queste settimane per rispondere all’emergenza sanitaria, grandi sacrifici che non possono essere vanificati in questa delicata fase. Per questo l’orientamento è riprendere l’attività didattica in aula, ma solo quando il quadro epidemiologico lo consentirà, alle condizioni ragionevoli di sicurezza per tutti: per gli alunni, per il personale scolastico e, di riflesso, per l’intera società”: lo ha ribadito la ministra dell’Istruzione,rispondendo al Question Time, sottolineando che “la salvaguardia dei nostri ragazzi e del loro futuro rappresenta una priorità fondamentale e ineludibile. Da subito - ha aggiunto Azzolina - il Governo ha adottato interventi urgenti per assicurare sia il diritto all’istruzione, costituzionalmente garantito, che il primario diritto alla salute degli studenti e di tutto il personale scolastico”.