Higuain giura fedeltà alla Juventus

- Alle voci di un possibile divorzio anticipato tra Gonzalo Higuain, tornato in Argentina per stare vicino alla mamma gravemente malata, e la Juventus, interviene il papà del Pepito che, su Radio LM Neuquén, butta acqua sul fuoco.Josè Higuain nell'emittente argentina ha dichiarato che il proprio figlio rispetterà il contratto che lo lega alla società bianconera fino al 30 giugno 2021: “Tutto ciò che si è detto in questi giorni non ha alcun fondamento. Gonzalo ha ancora un anno di contratto con la Juventus e lo rispetterà", per poi ribadire il suo amore verso i bianconeri: "Gonzalo non ha mai pensato a un addio anticipato perché ama la Juventus e si sente amato dai tifosi. Quindi - ha ripetuto - resterà a Torino fino a giugno del prossimo anno. Ogni altra ipotesi è pura fantasia”.