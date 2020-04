Tra i settori economici colpiti dal Coronavirus c'è anche quello del sex working, un settore che conta in Italia circa 120 mila lavoratrici del 'sesso', di cui almeno il 30% si troverebbe attualmente in grave crisi di povertà, ma per cui il Governo Conte al momento non è intervenuto.Per far fronte alla crisi che ha colpito il settore, il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute Onlus, insieme alle altre più importanti associazioni del settore, si sono uniti per una raccolta fondi con il sito Escort Advisor che ha sostenuto l'iniziativa con una donazione economica.