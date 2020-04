Intimissimi Uomo, quando lo stile sta nei dettagli

Il tutto sempre proposto attraverso tessuti naturali come il Cotone Supima, per non rinunciare allo stile ma allo stesso tempo avere il massimo del comfort.

Dopo anni di mix’n’match, le fantasie abbinate sono le protagoniste delle ultime tendenze. In virtù di un rigore stilistico e di un’attenzione al dettaglio, le collezioni della Spring/summer 2020 propongono accostamenti di giacca e pantalone, t-shirt e shorts e in fatto di intimo boxer e calzini.L’intento è quello di avere uno stile impeccabile e ordinato e sentirsi bene nei propri panni senza però rinunciare al proprio gusto e personalità. Per questo Intimissimi Uomo inserisce in collezione accostamenti tra boxer e calzini adatti ai vari caratteri e attitudini, dai più classici ai più divertenti: modelli rigati, stampe dal tema safari, animali e frutta.