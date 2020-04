La Puglia pronta a requisire macchinari per tamponi

Il Governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha firmato l'ordinanza per requisire alla Masmec di Modugno i macchinari per l'analisi dei tamponi, che erano destinati in Veneto, per permettere così alla sanità pugliese il maggior numero di tamponi possibili, che ad oggi si attesta a poco più di 1000 campioni, rispetto ad altre Regioni i cui numeri si attestano a 5-6 mila tamponi giornalieri.Tale provvedimento regionale non è stato ancora eseguito dai carabinieri in quanto, come spiegato da Emiliano, le aziende Masmec e Menarini si sono impegnate a trovare una soluzione alle esigenze del fabbisogno regionale.