Lecce solidale: 458 consegne di pacchi alimentari in tre giorni

Di seguito il link: Sul sito istituzionale del Comune di Lecce è inoltre disponibile un elenco delle associazioni caritatevoli che hanno aderito all’iniziativa “Lecce solidale”, il cui impegno può essere sostenuto direttamente attraverso una donazione. Ogni aiuto economico sarà destinato al sostegno a famiglie bisognose di approvvigionamento di beni di prima necessità.Di seguito il link: https://bit.ly/leccesolidale

Continua il lavoro dei volontari presso la sede del Centro Operativo Comunale di Via Giurgola nel quartiere San Lazzaro, dove il Comune di Lecce, insieme alla Protezione Civile, ha allestito un'area per lo stoccaggio di generi alimentari che i cittadini e le associazioni possono donare a beneficio di chi si trova in condizioni di bisogno.Le generosità dei cittadini e delle associazioni ha consentito la consegna, nella sola giornata di ieri, di 102 pacchi alimentari per un totale pari a 458 pacchi dal giorno dell’apertura dell’area, avvenuta domenica 29 marzo.Pasta, latte, scatolame, prodotti per l’igiene personale e per la prima infanzia e molto altro. Tutto ritirato a domicilio dai volontari che possono essere raggiunti ai seguenti numeri aggiornati:A questi stessi numeri i cittadini in difficoltà possono contattare le associazioni per ricevere aiuto.“Voglio ringraziare i volontari della Protezione Civile -- e di tutte le associazioni coinvolte nel progetto Lecce Solidale. Voglio ringraziare i cittadini che stanno contribuendo con le loro donazioni, indispensabili perché nessuno venga lasciato da solo e indietro in questo momento così complesso in cui aumenta il numero delle persone in stato di bisogno. Stiamo dimostrando che solo lavorando di squadra, collaborando, ciascuno per quello che può, possiamo superare questa dura prova”.