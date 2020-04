Libri: la storia delle Ferrovie Appulo Lucane

di PIERO LADISA – Tra i vari collegamenti ferroviari presenti sul territorio pugliese figura anche quello delle Ferrovie Appulo Lucane, che ha la sua stazione principale in quel di Bari. Sulla storia di questa ferrovia Salvatore Rongone ha pubblicato nel 1998, con Levante editore, un interessante volume. Tra i vari collegamenti ferroviari presenti sul territorio pugliese figura anche quello delle Ferrovie Appulo Lucane, che ha la sua stazione principale in quel di Bari. Sulla storia di questa ferrovia Salvatore Rongone ha pubblicato nel 1998, con Levante editore, un interessante volume.





In esso infatti Rongone, di origini calabresi e con un passato lavorativo all’interno delle ferrovie, ha ripercorso tutto l’iter storico che porta alla nascita delle FAL fino agli sviluppi di fine anni ’90. Malgrado i primi passi per la creazione di una nuova linea ferroviaria che unisse Puglia Basilicata e Calabria, pensata per collegare queste tre regioni anche a livello commerciale, risalga alla seconda metà dell’800, solamente il 9 agosto del 1915 la MCL (la Società Mediterranea Calabro Lucane, ndr) inaugura il tragitto di 76 chilometri che collega Bari e Matera e che porterà successivamente l’allungamento della tratta (1928-1932) fino a Miglionico e Montalbano Jonico.





Nell’opera inoltre, tra modifiche e soppressioni, vengono analizzati nel dettaglio tutti gli altri percorsi istituiti e in vigore fino alla data di pubblicazione del libro. Le FAL, le cui linee continuano a essere a scartamento ridotto, così come le conosciamo oggi sono sorte dopo la scissione avvenuta nel 1989 con le Ferrovie Calabro-Lucane.





L’autore, oltre a fornire dettagliate radiografiche tecniche sui vari rotabili utilizzati per il trasporto, propone importanti testimonianze fotografiche - alcune delle vere e proprie chicche come quelle riguardanti la creazione delle varie stazioni - oltre ai documenti ufficiali dell’allora Ministero dei Trasporti e della Società per la Strade Ferrate del Mediterraneo.