L'IFAB cambia tre regole nel calcio per la prossima stagione

Se in un fallo che procura una chiara occasione da gol la squadra che attacca segna, chi commette il fallo sarà solo ammonito e non più espulso. Sui rigori ci sarà più tolleranza per i portieri. Se un portiere non tiene il piede sulla linea di porta prima che si calcia un rigore sarà richiamato dall’arbitro. Solo se commette una nuova infrazione il portiere sarà ammonito.

L’IFAB, l’International Football Association Board, l’organo delegato dalla FIFA per cambiare le regole del calcio ha stabilito nuove regole che andranno in vigore nella prossima stagione in Serie A B e C. La parte alta del braccio sarà considerata spalla, cioè non punibile. Il fallo di mano sarà sanzionato solo se è ravvicinato.