L'indie pop italiano ha un nuovo nome: Mille

'Animali' è accompagnato dal videoclip con la regia e produzione “A Thing by Giacomo, Francesco, Marco, Cosimo, Olmo e Giulia”. Il video è stato inserito nella playlist YouTube “Novità Indie Italiano” curata da Vevo, una playlist di videoclip che include importanti nomi del panorama musicale italiano odierno, come Diodato, Carl Brave, Brunori Sas, e tanti altri.











TESTO DI ANIMALI – MILLE

Mi sveglio anche se è ancora presto

oggi è domenica, un giorno uguale a un altro ormai siamo come animali, abituali

ed ogni santo giorno no, non mi conosco

Neanche se spostassi il mondo troverei un posto migliore

per guardare meglio il sole

Ma

è ora di chiedermi se potrò

restare qui per sempre o solo un altro po’

E questo cielo sopra il tetto

ed ogni nuvola, mi sembra un ritratto di me che guardo la città dalla finestra che mi fissa e tu

dormi nell’altra stanza

Domenica

giorno di festa la felicità passata la notte poi se ne va

E se un giorno ti ritroverò

e se il mondo mi riporterà da te sarà diverso il mio viso

ma avrà lo stesso sorriso

e a mente ti dirò

lo stesso che ti amo

Dicevi che la guerra è già finita

la guerra forse non c’è proprio mai stata

E tutto quello che mi hai detto scorre immenso

come il sangue che porto dentro

Amore

siamo animali in piena libertà a un palmo dalla felicità

E se un giorno ti ritroverò

e se il mondo mi riporterà da te sarà diverso il mio viso

ma avrà lo stesso sorriso

e a mente ti dirò

lo stesso che ti amo







Siamo abituati a segnare in agenda qualsiasi cosa, scheduliamo anche quando vedere gli amici, se non facciamo la ceretta in tempo la vacanza è segnata, lavoriamo affinché possano essere arginate le possibilità di errore. Il tempo che abbiamo a disposizione rappresenta l’accesso alla felicità, e se non riusciamo ad essere felici? Ansia. In tutto questo le lettere a Babbo Natale che scrivevo da bambina, o i buoni propositi che ho iniziato a stilare ogni anno il 31 dicembre da quando sono adolescente, costituiscono un modo per costruire quello che vorrei nella mia vita, che mi permette di avvicinarmi alla felicità.Ho seguito il mio istinto e mi sono fidata delle reazioni scaturite dall’ascolto di questa canzone delle persone che oggi fanno parte della mia squadra di lavoro. Quello stesso entusiasmo che le ha fatte avvicinare alle altre canzoni che scrivo e a quello che sono.Metto a ripetizione Bloom dei Beach House, non so se sia la colonna sonora più azzeccata per questo periodo, ma non riesco a farne a meno.