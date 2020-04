Lopalco: "Modificare rito religioso"

Pier Luigi Lopalco, responsabile del Coordinamento epidemiologico dell'emergenza in Puglia, interviene sullo spinoso tema delle messe che il Governo al momento avrebbe messo al bando.L'epidemiologo, intervenuto ad Agorà su Rai3, ritiene che per permettere ai fedeli la partecipazione alla celebrazione della funzione bisognerebbe trovare un modo che possa garantire sicurezza agli avventori che sono per lo più anziani.Lopalco si chiede, infine, se la Cei possa valutare di modificare il rito come quello dell'eucarestia affinché si possa ridurre il rischio infettivo.