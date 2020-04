- Un bambino di 4 mesi è risultato positivo al Coronavirus. Non è chiaro come abbia contratto il virus, riscontrato nell'Ospedale Perrino di Brindisi, dove il neonato era già ricoverato nei giorni precedenti in reparto di Pediatria. Attualmente si troverebbe in isolamento in un reparto Covid-19 del nosocomio brindisino.