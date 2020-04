Nuovi contagi a Taranto

Aumentano i casi di Covid-19 nella città di Taranto, dopo l'inizio di un presunto focolaio nella Ospedale Villa Verde, in cui si sono verificati 6 casi di contagi (due operatori sanitari e quattro pazienti). Due pazienti sono state ricoverati tra il Moscati di Taranto ed un'altra ad Acquaviva della Fonti, che fanno aumentare il numero dei positivi a Taranto che sino a ieri era di 38 casi.Tra i deceduti delle ultime ore, c'è da registrare una donna di 40 anni da Covid-19, su cui deve indagare Asl Ta, ricoverata in terapia intensiva del Moscati per il rigetto di un trapianto di rene a Bologna.L'Asl di Taranto cerca di non farsi trovare impreparata all'aumento di positività da Covid-19 che in tutta la provincia sono di 126 casi, puntando tutte le sue forze sul Moscati, che attualmente ospita 57 pazienti (7 in rianimazione, 26 malattie infettive e 24 in pneumatologia) ed invita la cittadinanza a rispettare le direttive del Ministero della Salute, affinché si possa ridurre il più possibile il contagio.