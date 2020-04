Nuovo attacco dinamitardo alla Rsa 'Sorriso'

Attentato dinamitardo al Rsa 'Sorriso', dove un'esplosione ha distrutto la saracinesca e l'insegna. E' il secondo attacco mafioso, dopo quello di gennaio, alla struttura dei fratelli Vigilante, che sono protagonisti come testimoni nel processo antimafia a Bari contro presunti appartenenti ad un clan dedito alle estorsioni.Nota della consigliera Rosa Barone, presidente della Commissione regionale di studio e inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, in seguito all'attentato dinamitardo contro la RSA ‘Il sorriso’ di Foggia.“Esprimo massima solidarietà al gruppo Telesforo e ai suoi dipendenti dopo la bomba esplosa davanti alla struttura, la seconda in pochi mesi. Luca e Cristian Vigilante devono sapere che non sono soli e l’intera comunità è con loro. Come foggiana credo che l'unica cosa che dobbiamo fare tutti è, come accaduto il 10 gennaio, essere uniti come comunità in questa guerra contro una criminalità efferata che non si ferma neanche di fronte ad una pandemia mondiale. Dobbiamo continuare sulla strada della legalità e del contrasto alla malavita, con lo spirito che ha animato quella manifestazione. Insieme siamo più forti”.