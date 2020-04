Paola Di Benedetto e la vittoria al GF Vip: ''Dalla casa sono uscita più matura e sicura delle mie capacità''

(Paola Di Benedetto insieme al fidanzato Federico Rossi)

La bellissima Paola Di Benedetto, fresca vincitrice del Grande Fratello Vip, ci racconta la sua esperienza all'interno della casa e gli insegnamenti che le ha donato questa esperienza. L'ex Madre Natura di “Ciao Darwin”, e già protagonista di “L’isola dei famosi”, fidanzata di Federico Rossi, è tornata dalla sua famiglia nella casa natale, a Vicenza, lontana dal suo fidanzato che vive a Modena. All'interno del reality ha dimostrato di avere carattere e di prendere posizione, beccandosi anche qualche critica, ricevuta soprattutto da alcune donne della casa.Tutto sommato bene, sono tornata a casa a Vicenza dai miei genitori e sto recuperando il tempo perso con loro.Mi ha fatto uno strano effetto. E' stato come uscire da una bolla durata 3 lunghi mesi. Risentirli mi ha riempito il cuore di gioia, specialmente in questa situazione molto complicata dove sentirsi è l’unica cosa che ci è concessa.Mi ha conquistata facendomi ridere tanto, ed io amo ridere. Ridiamo molto insieme.Da quella casa è uscita una Paola più matura e consapevole del fatto che nella vita posso andare sempre avanti da sola nonostante le mille difficoltà che si possono presentare.Sinceramente penso che a volte, è bello gioire delle fortune altrui e dovremmo imparare a farlo tutti.Ho deciso circa 2 anni fa di trasferirmi, quando il lavoro mi ha dato la possibilità di poter mantenere una vita a Milano, ed è stata la scelta migliore che potessi fare perché Milano offre tante possibilità.In questo momento, il mio desiderio più grande é che si torni ad una vita normale, che si risolva tutto questa situazione derivante dal covid 19 con l'augurio di tornare ad abbracciarci serenamente.Sicuramente vorrei rivedere Denver, Patrick, Antonella e AdrianaSi, mi piacerebbe molto continuare il mio percorso in tv. In realtà è uno dei miei obiettivi principali. Staremo a vedere...Sono molto positiva di carattere, quindi vedo un futuro sereno. Ma se così non dovesse essere, faro il possibile affinché lo diventi.