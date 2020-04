- Correva il 13 ottobre 1998 quando, in occasione del ventesimo anniversario dell'inizio del suo pontificato, sua Santità Giovanni Paolo II telefona in diretta nello Speciale Porta a Porta dedicato allo stesso avvenimento. A 22 anni di distanza da quel memorabile evento che sorprese il conduttore Bruno Vespa, a provare la stessa emozione è stata Lorena Bianchetti.Nel pomeriggio di venerdì 10 aprile, sul finire della puntata speciale del venerdì Santo di "A sua immagine", la regia del programma comunica alla conduttrice che c'è una telefonata in diretta.Dall'altra parte della cornetta c'è Papa Francesco che, non sottraendosi alle domande rivolte da Lorena Bianchetti, rivolge un pensiero a tutti gli operatori impegnati nel fronteggiare l'emergenza Covid-19, paragonandoli a quei soldati morti al fronte.