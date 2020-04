La sofferenza fisica e quella morale per le restrizioni domiciliari provocate dal diffondersi del Coronavirus hanno rappresentato i temi che hanno animato la via Crucis nella serata del 10 aprile.Il rito devozionale del Venerdì Santo si è svolto in una Piazza San Pietro vuota e non presso il Colosseo per le congiunte disposizioni del Governo e della Santa Sede che impongono lo svolgimento dei riti della Settimana Santa senza "concorso di popolo".Un silenzio assordante per i motivi precedentemente richiamati ha interrotto una tradizione iniziata nel 1750 da Benedetto XIV e ripresa assiduamente nel 1965 con Paolo VI.