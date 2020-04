Pippo Inzaghi ricorda il dito di Neqrouz

Pippo Inzaghi, in una videochiamata su Instagram con Bobo Vieri, ha rievocato, ridendo, il 'palpeggiamento' subito da Neqrouz, in una lontana sfida di campionato contro il Bari di circa 23 anni fa. Super Pippo ha raccontato di essere stato 'molestato' dal difensore biancorosso, che al primo calcio d'angolo non perse occasione di toccargli il sedere e assestargli successivamente un colpo ai co...oni, che, come raccontato dall'ex attaccante di Juventus e Milan, lo innervosirono a tal punto che nel proseguo del primo tempo non toccò palla e nell'intervallo si vide costretto a chiedere la sostituzione a Lippi.