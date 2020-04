Il Presidente del Tribunale di Foggia, Corrado Di Corrado, è morto a San Giovanni Rotondo, dove ha subito un trapianto di midollo osseo, che era andato bene, tanto da valutarne le dimissioni. A far precipitare la situazione, così come denunciato dalla famiglia, sarebbe stato il coronavirus con cui sarebbe entrato in contatto nel reparto trapianti in cui si trovava, dopo il delicato intervento subito a causa della leucemia.La famiglia affida all'Ansa la sua dichiarazione sui fatti: "Aveva contratto il Coronavirus in ospedale e dunque non è morto a causa della leucemia, ma per un'improvvisa precipitazione del quadro clinico, causata dal Covid19, il presidente del Tribunale di Foggia, Corrado di Corrado, deceduto questa mattina a San Giovanni Rotondo. Era ricoverato nel reparto trapianti e lì è stato contagiato".